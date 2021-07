Aggiornamento vaccini anti-Covid | quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 4 luglio 2021

(Di domenica 4 luglio 2021)in: L’sulleQual è la situazione deiinad oggi, 3? Il piano per la distribuzione e la somministrazione deiinprosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Il 36% della ...

Regione Emilia Romagna

Per quanto riguarda i, ieri sono state somministrate in Veneto 48.926 dosi, che portano il ... Nell'ultimodell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 8 nuovi casi (25 ieri) ...Per quanto riguarda i, ieri sono state somministrate in Veneto 48.926 dosi, che portano il ... Nell'ultimodell'Unità di crisi regionale sono stati riportati 8 nuovi casi (25 ieri) ...Iniziano le vaccinazioni anti Covid nelle farmacie del Veneto. Da oggi sarà possibile per i cittadini ricevere il siero nei punti che hanno conseguito la formazione e sono ...Tra Savona, Imperia, Spezia e Chiavari somministrati 2.597 vaccini, problemi a Genova con code lunghissime dalle prime ore del mattino nonostante l'inizio fosse stato fissato per le ore 13: la testimo ...