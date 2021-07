Aeroporto di Pisa: voli diretti a Mosca con il ritorno di Pobeda (Di domenica 4 luglio 2021) Torna, al Galilei di Pisa, la compagnia low-cost Pobeda, del gruppo Aeroflot. E a a partire da oggi, 4 luglio 2021, vengono riavviati i voli diretti Pisa-Mosca (Vko), con collegamenti dal Vnukovo international airport operati, settimanalmente, la domenica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 luglio 2021) Torna, al Galilei di, la compagnia low-cost, del gruppo Aeroflot. E a a partire da oggi, 4 luglio 2021, vengono riavviati i(Vko), con collegamenti dal Vnukovo international airport operati, settimanalmente, la domenica L'articolo proviene da Firenze Post.

