Aereo militare filippino precipita in una zona presidiata da terroristi islamici | almeno 17 morti

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 4 luglio 2021) Il bilancio provvisorio è di per sé drammatico.17 persone sono morte a causa della caduta di unto in fiamme nel sud delle Filippine. L’da trasporto Lockheed C-130 dell’aeronautica filippina aveva a bordo 92 persone a bordo (tra cui tre piloti e cinque membri dell’equipaggio) quando si è schiantato a Patikul, nella provincia di Sulu. Secondo quanto riportato da fonti dell’aeronautica, l’incidente sarebbe avvenuto in fase di atterraggio sull’isola di Jolo. Delle 92 persone a bordo, dicevamo, 17 sono morte ma40 sono state ...