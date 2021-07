Adana Demirspor | il presidente | “Balotelli vuole venire da noi Il suo obiettivo è il Mondiale in Qatar”

(Di domenica 4 luglio 2021) Dopo aver conclusa l’esperienza al Monza, Marioè rimasto svincolato. L’attaccante potrebbe andare in Turchia. L’, club neo promosso nella massima serie turca, è vicino all’acquisto. La conferma arriva daldel club, Murat Sancak, intervenuto ai microfoni di A Spor: “Conabbiamo quasi raggiunto l’intesa, diciamo che siamo all’85%. Mario ci ha detto cheda noi, verrà in Turchia la prossima settimana. Se troveremo l’accordo allora vestirà la nostra maglia.avere successo con noi per andare al ...

Con queste parole Murat Sancak, presidente della squadra turca dell'Adana Demirspor, svela la trattativa in corso per Mario Balotelli, rimasto senza contratto dopo l'avventura al Monza.