A Ischia un’area verde dedicata ai marinai della Capitanerie di porto (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIschia – un’area verde dedicata “ai marinai d’Ischia e al Corpo delle Capitanerie di porto” è stata inaugurata ad Ischia, alla presenza di Giovanni Pettorino, comandante generale delle Capitanerie di porto italiane. L’opera è stata realizzata, all’interno della pineta Mirtina, su iniziativa del Comune di Ischia e dell’Associazione Nazionale Sottufficiali Italiani e la cerimonia si è svolta con la partecipazione dei sindaci dei comuni dell’isola, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“aid’e al Corpo delledi” è stata inaugurata ad, alla presenza di Giovanni Pettorino, comandante generale dellediitaliane. L’opera è stata realizzata, all’internopineta Mirtina, su iniziativa del Comune die dell’Associazione Nazionale Sottufficiali Italiani e la cerimonia si è svolta con la partecipazione dei sindaci dei comuni dell’isola, ...

