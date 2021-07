808 nuovi casi e 12 morti. "Ma preoccupano le nuove varianti". Per il ministro Speranza, "la sfida ancora non è vinta" (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 808 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 932). Sale a 4.263.317 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall'inizio dell'epidemia. I decessi di oggi domenica 4 luglio sono 12 (ieri sono stati 22), per un totale di 127.649 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.091.004 e 1.706 quelle uscite oggi dall'incubo Covid (ieri 3.110). Gli attuali positivi risultano essere in tutto 44.664, pari a -912* rispetto a ieri (-2.203 il giorno prima). Processati 141.640 tamponi. Giù i ricoveri ordinari (1.364, -30) e terapie intensive (197, -7). ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 808 idi coronavirus in Italia (ieri sono stati 932). Sale a 4.263.317 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e) dall'inizio dell'epidemia. I decessi di oggi domenica 4 luglio sono 12 (ieri sono stati 22), per un totale di 127.649 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.091.004 e 1.706 quelle uscite oggi dall'incubo Covid (ieri 3.110). Gli attuali positivi risultano essere in tutto 44.664, pari a -912* rispetto a ieri (-2.203 il giorno prima). Processati 141.640 tamponi. Giù i ricoveri ordinari (1.364, -30) e terapie intensive (197, -7). ...

