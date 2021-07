6 segreti beauty rubati alle star del ‘900 per trasformarvi in dive!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 4 luglio 2021) Quanto paghereste per conoscere i 6delle dive del secolo scorso? A guardarle così, intramontabili bellezze di film e fotografie d’epoca, ledelsembrano immortali icone di bellezza. Eppure, anche loro nascondevano trucchetti particolari per apparire sempre perfette, calate nel loro ruolo di mitiche dee d’altri tempi. Noi di Non Solo Riciclo abbiamo carpito il mistero del loro fascino per regalarvi uno pozzo profondo a cui attingere ein femme fatale, uniche e seducenti come non mai. Curiose? Iniziamo! 6...