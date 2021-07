2 anni dal concerto di Ultimo all’Olimpico: “Non voglio vivere di ricordi, voglio vivere sul palco” (Di domenica 4 luglio 2021) Sono passati due anni dal concerto di Ultimo all’Olimpico, lo stadio romano che lo ha accolto per la prima volta il 4 luglio 2019. Oggi, 4 luglio 2021, Ultimo affida ad un post sui social i suoi migliori ricordi di quella serata indimenticabile, la prima negli stadi. “Non voglio vivere di soli ricordi”, scrive. Aveva in programma un intero tour negli stadi lo scorso anno, rimandato a causa della pandemia da Covid-19. Per i grandi concerti e per tutti gli eventi, in generale, è stato un anno da ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 luglio 2021) Sono passati duedaldi, lo stadio romano che lo ha accolto per la prima volta il 4 luglio 2019. Oggi, 4 luglio 2021,affida ad un post sui social i suoi miglioridi quella serata indimenticabile, la prima negli stadi. “Nondi soli”, scrive. Aveva in programma un intero tour negli stadi lo scorso anno, rimandato a causa della pandemia da Covid-19. Per i grandi concerti e per tutti gli eventi, in generale, è stato un anno da ...

