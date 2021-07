152 licenziamenti alla Gianetti | l' accordo governo-parti sociali è già superato

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 4 luglio 2021) Gli operai di turno sabatoRuote di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e Brianza, non immaginavano che quello sarebbe stato l’ultimo giorno di lavoro. Non della settimana, ma per sempre. Quando alle cinque del pomeriggio sono usciti dallo stabilimento che produce cerchioni per i camion della Volvo e dell’Iveco, ma anche quelli per le moto della Harley-Davidson, hanno ricevuto una mail. Alcuni l’hanno letta dal telefonino, altri dal pc appena arrivati a casa. Oggetto della comunicazione inviata dall’azienda: chiusura dello stabilimento. Dentro sette righe: “Con la presente si informano tutti i dipendenti addetti allo stabilimento di ...