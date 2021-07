Wimbledon, risultati femminili 3 luglio: agli ottavi Ashleigh Barty (Di sabato 3 luglio 2021) Oggi, sabato 3 luglio, il torneo di Wimbledon di tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto concludersi il terzo turno del tabellone principale del singolare femminile, per un totale di otto incontri, allineando la manifestazione gli ottavi e salvando la domenica di riposo. La testa di serie numero 19, la ceca Karolina Muchova si impone sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova per 7-5 6-3 e lunedì sfiderà la spagnola Paula Badosa Gibert, numero 30 del seeding, che batte in rimonta la polacca Magda Linette per 5-7 6-2 6-4. Tra gli altri 6 match del terzo turno spicca il successo serale della numero 1 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Oggi, sabato 3, il torneo didi tennis 2021, terzo Slam stagionale, che si gioca sull’erba outdoor di Londra, ha visto concludersi il terzo turno del tabellone principale del singolare femminile, per un totale di otto incontri, allineando la manifestazione glie salvando la domenica di riposo. La testa di serie numero 19, la ceca Karolina Muchova si impone sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova per 7-5 6-3 e lunedì sfiderà la spagnola Paula Badosa Gibert, numero 30 del seeding, che batte in rimonta la polacca Magda Linette per 5-7 6-2 6-4. Tra gli altri 6 match del terzo turno spicca il successo serale della numero 1 ...

Advertising

SkySport : ???? DUE ITALIANI AGLI OTTAVI DI WIMBLEDON ?? Non succedeva dal 1955 ?? - SkySport : ?? SONEGO AGLI OTTAVI DI WIMBLEDON ?? 'Non ci credo neanche io, non ci crede nessuno' ?? Risultati di oggi ?… - Deiana_Luca9 : Bisogna ricordare una cosa sempre : #Cilic ha più talento di #Medvedev che è più continuo nei risultati, quindi può… - SEMPREFMILAN : RT @SkySport: ?? CHE RISATE A WIMBLEDON ?? Berrettini e Tomljanovic si intervistano a vicenda ? dopo aver ottenuto il pass per gli ottavi ?? R… - fabiofabbretti : RT @SkySport: ???? DUE ITALIANI AGLI OTTAVI DI WIMBLEDON ?? Non succedeva dal 1955 ?? -