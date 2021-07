Wimbledon 2021: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 luglio con Berrettini e Sonego (Di sabato 3 luglio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 5 luglio a Wimbledon 2021 con Berrettini e Sonego negli ottavi di finale che vedono in campo anche i big Roger Federer e Novak Djokovic. Tutto pronto dopo la domenica di mezzo di pausa per tornare in campo negli ottavi di finale del torneo Slam sull’erba. Andiamo a scoprire dunque orari e campi di riferimento dei match. CENTRE COURT ore 14.30 (1) Djokovic vs (17) Garin a seguire (20) Gauff vs (25) Kerber a seguire (6) Federer vs (23) ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) Il, glie l’didiconnegli ottavi di finale che vedono in campo anche i big Roger Federer e Novak Djokovic. Tutto pronto dopo la domenica di mezzo di pausa per tornare in campo negli ottavi di finale del torneo Slam sull’erba. Andiamo a scoprire dunquee campi di riferimento dei match. CENTRE COURT ore 14.30 (1) Djokovic vs (17) Garin a seguire (20) Gauff vs (25) Kerber a seguire (6) Federer vs (23) ...

