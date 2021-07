William, il gesto segreto (e dolcissimo) di Harry che nessuno ha notato (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo mesi di lontananza, veleni e dichiarazioni a distanza, William e Harry si sono incontrati all’inaugurazione della statua di Diana. Un progetto importante per entrambi, volto a ricordare l’amatissima principessa del popolo. La stampa britannica ha definito l’incontro “agrodolce”, descrivendo un Harry ansioso di tornare a casa da Meghan Markle e un William, senza l’appoggio di Kate Middleton, poco disposto ad ascoltare le ragioni del fratello. Sorrisi tirati e pensiero rivolto a mamma Diana, William e Harry hanno tentato, almeno per poche ore, di mettere da parte le divergenze del ... Leggi su dilei (Di sabato 3 luglio 2021) Dopo mesi di lontananza, veleni e dichiarazioni a distanza,si sono incontrati all’inaugurazione della statua di Diana. Un progetto importante per entrambi, volto a ricordare l’amatissima principessa del popolo. La stampa britannica ha definito l’incontro “agrodolce”, descrivendo unansioso di tornare a casa da Meghan Markle e un, senza l’appoggio di Kate Middleton, poco disposto ad ascoltare le ragioni del fratello. Sorrisi tirati e pensiero rivolto a mamma Diana,hanno tentato, almeno per poche ore, di mettere da parte le divergenze del ...

