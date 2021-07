William e Harry, incontro «agrodolce» per mamma Diana: «Sono ancora distanti» (Di sabato 3 luglio 2021) Bittersweet. Ossia, agrodolce. È l’aggettivo con cui buona parte della stampa inglese ha etichettato l’ultimo incontro tra William e Harry: dopo le recenti incomprensioni, infatti, i fratelli principi si sono ritrovati uno di fronte all’altro in occasione dell’inaugurazione della statua in ricordo di mamma Diana. E si è creata una strana atmosfera, dove la tensione si è intrecciata con la tenerezza. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 luglio 2021) Bittersweet. Ossia, agrodolce. È l’aggettivo con cui buona parte della stampa inglese ha etichettato l’ultimo incontro tra William e Harry: dopo le recenti incomprensioni, infatti, i fratelli principi si sono ritrovati uno di fronte all’altro in occasione dell’inaugurazione della statua in ricordo di mamma Diana. E si è creata una strana atmosfera, dove la tensione si è intrecciata con la tenerezza.

Advertising

howyooudoin : RT @HRRYDIMPLS: ciao sono qui per ricordarvi che harry ha detto che i nomi delle persone e degli animali di eroda sono i secondi nomi delle… - eelisaa__ : RT @HRRYDIMPLS: ciao sono qui per ricordarvi che harry ha detto che i nomi delle persone e degli animali di eroda sono i secondi nomi delle… - Martinagianna_ : RT @HRRYDIMPLS: ciao sono qui per ricordarvi che harry ha detto che i nomi delle persone e degli animali di eroda sono i secondi nomi delle… - IOdonna : In una breve cerimonia a Kensington Palace, William e Harry non hanno nascosto la tensione. E la statua di Lady Dia… - zazoomblog : Cosa rivelano gli sms tra William ed Harry - #rivelano #William #Harry -