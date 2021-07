Vivo V21 5G | lo smartphone per gli amanti dei selfie

(Di sabato 3 luglio 2021) Un po’ manifestazione di narcisismo, un po’ di egocentricità, la moda dei selfie ha contagiato tutti e anche i più restii occasionalmente si concedono un autoscatto. Con l’arrivo dell’estate, finalmente liberi dalla mascherina all’aperto, le opportunità per immortalare i nostri nuovi look non mancheranno di certo quindi conviene avere a portata di mano lo smartphone giusto.

Una fotocamera frontale unica con stabilizzazione ottica dell'immagine e visione notturna straordinaria Il5G è dotato di un'esclusiva fotocamera frontale da 44 MP con OIS che, combinata ...Arriva anche in Europa la serie V di, ormai marchio consolidato in tutto il mondo. Lo smartphone in questione è5G , un device pronto ad aggredire la fascia media di mercato anche nel Vecchio Continente. Tra le specifiche spiccano un comparto fotografico di alto livello con innovative tecnologie, il ...Questo nuovo smartphone utilizza una evoluta fotocamera dedicata agli autoscatti per immagini impeccabili in ogni situazione ...Una super selezione di 11 splendidi TV, da 43 a 75, in offerta per il Red Friday di Mediaworld. Solo marchi prestigiosi: Samsung, LG, Sony e HiSense, il tutto fino ad esaurimento scorte!