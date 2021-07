Violenze nel carcere di S. Maria Capua Vetere, altre 25 sospensioni. La versione dell’ispettore al gip: “Sono stati quelli di Secondigliano” (Di sabato 3 luglio 2021) Venticinque nuove sospensioni e le prime crepe nella difesa degli indagati, con alcuni agenti che provano a scaricare la responsabilità sugli altri colleghi. Mentre la polemica sulle azioni di Dap e ministero della Giustizia nelle settimane successive alle Violenze nel carcere Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere raggiungono i massimi livelli dell’amministrazione della giustizia, coinvolgendo l’ex guardasigilli Alfonso Bonafede, vanno avanti i provvedimenti nei confronti delle persone finite sotto inchiesta per i pestaggi. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Venticinque nuovee le prime crepe nella difesa degli indagati, con alcuni agenti che provano a scaricare la responsabilità sugli altri colleghi. Mentre la polemica sulle azioni di Dap e ministero della Giustizia nelle settimane successive allenelFrancesco Uccella di Santaraggiungono i massimi livelli dell’amministrazione della giustizia, coinvolgendo l’ex guardasigilli Alfonso Bonafede, vanno avanti i provvedimenti nei confronti delle persone finite sotto inchiesta per i pestaggi. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha ...

