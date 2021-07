Violenze nel carcere di S.M. Capua Vetere, Basentini: è pura follia dire che sapevo (Di sabato 3 luglio 2021) “Sono stato io a consegnare ai magistrati copia delle mie conversazioni in chat con il provveditore della Campania Antonio Fullone. dire che sapessi quello che era avvenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere è pura follia”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, Francesco Basentini, direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria quando i detenuti furono pestati nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. “Il provveditore Fullone mi teneva costantemente aggiornato sulle situazioni ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 luglio 2021) “Sono stato io a consegnare ai magistrati copia delle mie conversazioni in chat con il provveditore della Campania Antonio Fullone.che sapessi quello che era avvenuto neldi Santa Maria”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, Francescottore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria quando i detenuti furono pestati neldi Santa Maria. “Il provveditore Fullone mi teneva costantemente aggiornato sulle situazioni ...

