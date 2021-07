Violenta rapina nel napoletano, scaraventano anziano a terra per rubare 1000 euro: presi (Di sabato 3 luglio 2021) La Compagnia della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha tratto in arresto, nella medesima città oplontina, due soggetti, un 45enne e 28enne, entrambi di Torre Annunziata, che avevano appena compiuto una rapina. In particolare, una pattuglia, nel corso dei quotidiani servizi di controllo economico del territorio e di pubblica utilità “117”, dopo aver notato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 luglio 2021) La Compagnia della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha tratto in arresto, nella medesima città oplontina, due soggetti, un 45enne e 28enne, entrambi di Torre Annunziata, che avevano appena compiuto una. In particolare, una pattuglia, nel corso dei quotidiani servizi di controllo economico del territorio e di pubblica utilità “117”, dopo aver notato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

