VIDEO | REPICE impazzisce al GOL di INSIGNE in BELGIO ITALIA 1-2

(Di sabato 3 luglio 2021) Francescoin radiocronaca per la Rai ha commentatovinta per 1-2 dagli azzurri. Grande protagonista della gara è stato Lorenzoche ha realizzato la seconda rete dell'con il suo classico toro a giro. La reazione diè da applausi! ##euro2020 #azzurri #nazionale

- Radio1Rai : 'Lorenzoooo il Magnifico #Insigne! Con il suo pezzo di repertorio migliore' Gli Europei visti da Francesco Repice.

Leggi ancheItalia - Belgio,impazzisce al gol di Insigne. Caressa furioso con l'arbitro: "vuoi far giocare sino a domattina?".Uno scatenato Francescoesprime tutta la sua gioia ai gol dell'Italia nel quarto di finale di Euro 2020 contro il Belgio , e in particolare in occasione del secondo gol firmato Lorenzo Insigne . 'Lorenzo il Magnifico' ...Uno scatenato Francesco Repice esprime tutta la sua gioia ai gol dell'Italia nel quarto di finale contro il Belgio, in particolare in occasione del secondo gol firmato Lorenzo Insigne.Italia-Belgio al gol di Insigne, Repice della Rai non trattiene la gioia. Caressa si arrabbia con l'arbitro: "Sant’uomo fischia " ...