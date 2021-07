VIDEO Italia-Repubblica Dominicana 79-59, highlights e sintesi: azzurri in finale nel torneo preolimpico (Di sabato 3 luglio 2021) L’Italia ha sconfitto senza problemi la Repubblica Dominicana e si è qualificata alla finale del torneo preolimpico di basket. Gli azzurri sono stati impeccabili a Belgrado e hanno staccato senza problemi il biglietto per l’atto conclusivo della kermesse, da giocare domani probabilmente contro la Serbia (attesa dal match contro Porto Rico). I ragazzi di Meo Sacchetti si sono imposti col punteggio di 79-59 senza soffrire più di tanto e ora sono a una sola vittoria dai Giochi. Per qualificarsi alle Olimpiadi servirà verosimilmente un miracolo contro i fortissimi padroni di ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) L’ha sconfitto senza problemi lae si è qualificata alladeldi basket. Glisono stati impeccabili a Belgrado e hanno staccato senza problemi il biglietto per l’atto conclusivo della kermesse, da giocare domani probabilmente contro la Serbia (attesa dal match contro Porto Rico). I ragazzi di Meo Sacchetti si sono imposti col punteggio di 79-59 senza soffrire più di tanto e ora sono a una sola vittoria dai Giochi. Per qualificarsi alle Olimpiadi servirà verosimilmente un miracolo contro i fortissimi padroni di ...

