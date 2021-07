VIDEO Italia, Donnarumma super contro il Belgio: le reazioni dei tifosi del Milan (Di sabato 3 luglio 2021) Tra i protagonisti di Belgio-Italia c'è Anche Gianluigi Donnarumma: ecco le reazioni social dei tifosi del Milan Leggi su mediagol (Di sabato 3 luglio 2021) Tra i protagonisti dic'è Anche Gianluigi: ecco lesocial deidel

Advertising

robertosaviano : Ecco la cosiddetta Guardia Costiera Libica che l’Italia finanza insieme all’Europa. Ecco come salvano vite: sparand… - Inter : ? | #EURO2020 3 amici ?? 3 giocatori nerazzurri ??? 3 Campioni d'Italia ?? Avversari per una notte ?????????? Buona fortun… - trash_italiano : DOPO LA VITTORIA DELL’ITALIA LA RAGAZZA HA RIPARATO GLI SPAGHETTI ???? #Euro2020 - robb_zedef : RT @saturnail: caro diario l’Italia ha vinto un’altra volta mi sento pieno di sconforto e amarezza come farò a vivere così - PeppeAndolfo : RT @_the_jackal: E ANCHE IL BELGIO È ANDATO! Sono online i momenti principali della partita Italia-Belgio (compreso quando Ciro è salito s… -