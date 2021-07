VIDEO | Fabrizio CORONA urla FORZA NAPOLI al GOL di INSIGNE! (Di sabato 3 luglio 2021) Lorenzo Insigne ha segnato un goal straordinario contro il Belgio nella semifinale degli europei. Il tiro a giro è arrivato e ha fatto godere tutta Italia. Fabrizio CORONA urla FORZA NAPOLI al gol del capitano azzurro e numero 10 della Nazionale. #insigne #belgio #italia #euro2020 #NAPOLI #FORZANAPOLI #gol Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 luglio 2021) Lorenzo Insigne ha segnato un goal straordinario contro il Belgio nella semifinale degli europei. Il tiro a giro è arrivato e ha fatto godere tutta Italia.al gol del capitano azzurro e numero 10 della Nazionale. #insigne #belgio #italia #euro2020 ##gol

Advertising

AranchaMOBlLE : Fabrizio Romano on Varane to #mufc - LucianoSalvaci : RT @JastemmoColNAP: @LucianoSalvaci @_DOMENICO_4 @RaffaLeleN @eantoniopolonia fabrizio romano quando mi manda i dm per umiliarmi https://t.… - JastemmoColNAP : @LucianoSalvaci @_DOMENICO_4 @RaffaLeleN @eantoniopolonia fabrizio romano quando mi manda i dm per umiliarmi - fabrizio_crino : RT @spontancircozzi: non ho parole onestamente. Godetevi questo video. #gaiagozzi - adestrainalto : sui video di Fabrizio, per colpa e merito di una personcina super bella e speciale ci ho già pianto abbastanza e pr… -