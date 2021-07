VIDEO Brasile-Cile, dal gol di Paquetà al rosso di Gabriel Jesus: il film del match (Di sabato 3 luglio 2021) La rete dell'ex milanista Lucas Paquetà condanna i Cileni all'eliminazione e porta in semifinale il Brasile, al termine di una sfida equilibrata e all'insegna dell'entusiasmo Leggi su mediagol (Di sabato 3 luglio 2021) La rete dell'ex milanista Lucascondanna ini all'eliminazione e porta in semifinale il, al termine di una sfida equilibrata e all'insegna dell'entusiasmo

Advertising

SkySport : ? PAQUETÁ ENTRA E DECIDE LA PARTITA ???? Brasile in semifinale di Copa America ??? Tutti i gol ??… - Teo__Visma : Dopo Lapadula e Gustavo Gomez, nella notte di #CopaAmerica non poteva mancare lui: Lucas Tolentino #Paquetà Brasil… - gemin_steven98 : RT @SkySport: ? PAQUETÁ ENTRA E DECIDE LA PARTITA ???? Brasile in semifinale di Copa America ??? Tutti i gol ?? - Fprime86 : RT @SkySport: ? PAQUETÁ ENTRA E DECIDE LA PARTITA ???? Brasile in semifinale di Copa America ??? Tutti i gol ?? - J__Jack : RT @SkySport: ? PAQUETÁ ENTRA E DECIDE LA PARTITA ???? Brasile in semifinale di Copa America ??? Tutti i gol ?? -