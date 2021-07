VIDEO/ Aveva massacrato gli spaghetti: la presentatrice belga si scusa così (Di sabato 3 luglio 2021) Eefje Depoortere è una presentatrice di eventi eSports di nazionalità belga. Prima della sfida dei quarti di finale di Euro 2020 contro l'Italia Aveva deciso di provocarci spezzando gli spaghetti e servendoli con patatine e maionese. Dopo la... Leggi su golssip (Di sabato 3 luglio 2021) Eefje Depoortere è unadi eventi eSports di nazionalità. Prima della sfida dei quarti di finale di Euro 2020 contro l'Italiadeciso di provocarci spezzando glie servendoli con patatine e maionese. Dopo la...

