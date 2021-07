(Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –rende noto che, nella notte appena trascorsa, alcuniporta rifiuti situati lungo ildisono stati, aperti e trascinati lungo la sede stradale, ad opera di ignoti. La situazione è stata ripristinata già alle ore 5 di questa mattina: su segnalazione dell’ispettore di turno il personale aziendale è intervenuto repentinamente ripristinando la sicurezza dei luoghi e, quindi, quella dei cittadini. Contestualmenteha provveduto are...

Advertising

anteprima24 : ** Viale Principe di Napoli, vandalizzati i #Cestini: l'#Asia sporge #Denuncia (FOTO) ** - TV7Benevento : CESTINI VANDALIZZATI LUNGO VIALE PRINCIPE DI NAPOLI, ASIA INTERVIENE E SPORGE DENUNCIA ... - PALERMOPM : Lavori - Solocarmen1 : @ProbabilmenteI @AriellaAmie Al Viale principe di Napoli era sicuro il glorioso ‘supercinema’ - ProbabilmenteI : @Solocarmen1 @AriellaAmie In Viale Principe di Napoli....ma forse mi sono confuso con il Cinema Libertà. -

Ultime Notizie dalla rete : Viale Principe

TV Sette Benevento

... piazza Duomo (isola pedonale);della Libertà, tra la rotatoria Annunziata e Giostra, e traGiostra e la Prefettura;Boccetta, dalla via Garibaldi alUmberto; via ...... pone un particolare accento sul tradimento di Benno ai danni delSiegfried, suo caro ... Sabato invece alla Casa del Jazz (di Porta Ardeatina 55), ore 21, il concerto di Nrg Bridges /De ...A quanto riporta la stampa britannica, l’incontro di William e Harry per l’inaugurazione della statua della mamma Diana sarebbe stato ...La rassegna al Grand Hotel parte con la Boschi. Attesi poi Venier,. Fede, Brosio, Palamara, Gelmini.. Agnese Pini intervista Giani ...