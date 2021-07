Vertenza ex lavoratori Meb | Vescovini | “Guerra tra ricchi”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 luglio 2021) Castellammare – Rischia di finire in tribunale uno degli aspetti delladeidella "Sbe-Sud srl", societa' dell'industriale triestino Alessandro, per assorbire i circa 50 dipendenti espulsi dall'ex Meridbulloni di Castellammare di Stabia, trasferita al Nord dal Gruppo Fontana. L'imprenditore, che era in trattativa per rilevare un capannone necessario a impiantare in Campania la sua "Sbe-Sud" ha comunicato che rinuncerà ai suoi intenti "in seguito agli insulti e alle minacce" lanciate ai dipendenti e anche a lui "da parte di importanti rappresentanti sindacali ...