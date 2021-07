Verstappen ancora in pole a Spielberg, Ferrari fuori da top 10 (Di sabato 3 luglio 2021) Spielberg (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista la pole position nel GP di Austria di Formula 1. Sul circuito di Spielberg il pilota della Red Bull firma il miglior giro in 1’03?720. In prima fila con l’olandese c’è il sorprendente Lando Norris (McLaren), a soli 48 millesimi dal leader del Mondiale, terzo posto per l’altra Red Bull di Sergio Perez davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, costretto ad accontentarsi del quarto posto seguito da Valtteri Bottas.“Il mio secondo tentativo è stato piuttosto brutto: sono felice per essere primo ma non per come ci siamo arrivati – ha dichiarato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 luglio 2021)(AUSTRIA) (ITALPRESS) – Maxconquista laposition nel GP di Austria di Formula 1. Sul circuito diil pilota della Red Bull firma il miglior giro in 1’03?720. In prima fila con l’olandese c’è il sorprendente Lando Norris (McLaren), a soli 48 millesimi dal leader del Mondiale, terzo posto per l’altra Red Bull di Sergio Perez davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, costretto ad accontentarsi del quarto posto seguito da Valtteri Bottas.“Il mio secondo tentativo è stato piuttosto brutto: sono felice per essere primo ma non per come ci siamo arrivati – ha dichiarato ...

