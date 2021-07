Verona | ufficializzato lo staff di Di Francesco

Advertising

Cucciolina96251 : RT @CalciohellasIt: Hellas Verona, ufficiale l’arrivo del giovane Andrea Gasparoni dalla Pro Vercelli #calciomercato - CalciohellasIt : Hellas Verona, ufficiale l’arrivo del giovane Andrea Gasparoni dalla Pro Vercelli #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Verona ufficializzato

Corriere dello Sport.it

- Attraverso un comunicato ufficiale ilha reso noti i componenti dello staff tecnico che lavorerà con il nuovo allenatore gialloblù Eusebio Di Francesco . Francesco Tomei sarà il suo vice, mentre Stefano Romano e Giancarlo Marini ...Alessandro Cortinovis potrebbe partire in direzione Hellas, un po' sulla falsariga dell'operazione Pessina. L'Orebro hala cessione del classe 2003 Adi Fisic. L'attaccante ...Secondo giorno di mercato in Serie C. Tante le ufficialità in arrivo: il Mantova prende il 2001 Darren Agbugui; mentre la Virtus Verona rinnova Mazzolo, il Renate riscatta il giovane ...Il Pordenone con un comunicato pubblicato sul proprio sito ha ufficializzato l’acquisto dalla Triestina di Davis Mensah: “Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Davis Mensah. Il calci ...