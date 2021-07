Verona | due bambini precipitano mentre giocavano su una ghiacciaia e perdono la vita | altri due feriti

(Di sabato 3 luglio 2021) Tragedia nel veronese, nei pressi della Provinciale 12 a Sant’Anna d’Alfaedo, vicino a Malga Preta, dove duedi 10 anni sarebbero morti dopo essere precipitati per alcuni metri dal tetto di una. Sul posto l’immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, del Suem 118 e dei Carabinieri. Secondo le prime indiscrezioni, istavano giocando condue amichetti, quest’ultimi sarebbero rimastie si troverebbero ora all’ospedale Borgo Trento di. Le notizie sono in aggiornamento. L'articolo proviene da The Social Post.

Due bambini morti e due feriti in un incidente a Sant'Anna d'Alfaedo in provincia di Verona - Crolla il tetto di una vecchia ghiacciaia: due bambini morti e due feriti - Verona: due bambini morti nel crollo del tetto di una ghiacciaia - Secondo le prime informazioni i piccoli stavano giocando sulla copertura di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto.

Attivate le squadre del Soccorso alpino e del Soccorso speleo di. Ibambini rimasti feriti nell'incidente di Malga Preta non sarebbero in pericolo di vita: il report del 118 per loro parla ......di sabato e altrisono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 12 a Sant'Anna d'Alfaedo, in Lessinia nella provincia di. L'...Terribile tragedia in Lessinia nel Veronese, nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo: due bambini sono morti mentre con altri due amichetti stavano giocando nei pressi di Malga ...Verona , crolla il tetto di una vecchia ghiacciaia a Malga Preta : morti due bambini , mentre altri due sono rimasti feriti . Fortunatamente ...