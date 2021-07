Venezuela: Maduro, Biden dica se gli Usa vogliono uccidermi (Di sabato 3 luglio 2021) Il presidente del Venezuala, Nicolas Maduro, ha accusato ieri la Cia e il Pentagono di pianificare il suo assassinio, chiedendosi se il suo omologo statunitense, Joe Biden, lo avesse autorizzato. "Joe ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) Il presidente del Venezuala, Nicolas, ha accusato ieri la Cia e il Pentagono di pianificare il suo assassinio, chiedendosi se il suo omologo statunitense, Joe, lo avesse autorizzato. "Joe ...

Ultime Notizie dalla rete : Venezuela Maduro Venezuela: Maduro, Biden dica se gli Usa vogliono uccidermi Il presidente Joe Biden ha autorizzato il piano per assassinare me e importanti leader politici e militari in Venezuela? Sì o no? ", ha chiesto Maduro. . 3 luglio 2021

'Formare producendo, produrre formando'. Intervista al presidente dell'Inces, Wuikelman Angel Paredes Chiunque venga qui può constatare che, grazie alla fermezza del presidente Nicolas Maduro, e nonostante il feroce bloqueo, stiamo vivendo in pace, e con giustizia sociale. E per questo il Venezuela è ...

Si scrive America Latina, si legge instabilità In America Latina c’è una costante: l’ instabilità. È un elemento che sembra purtroppo far parte delle giovani democrazie regionali che vengono continuamente scosse da turbolenze sociali, economiche e ...

