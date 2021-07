Vendita alcolici dopo orario limite Sospese licenze

(Di sabato 3 luglio 2021) Adottati i primi provvedimenti dalla Questura di Roma nella zona di San Lorenzo., ai sensi dell’art 100 T.U.L.P.S. per 15 giorni, ledi due locali a causa delladi bevande alcoliche in contrasto con la normativa di settore. I serrati e costanti controlli svolti dalla Polizia di Stato in stretta collaborazione con la Polizia Locale Roma Capitale e le altre Forze dell’Ordine nell’area della movida del quartiere San Lorenzo hanno portato all’adozione, da parte del Questore di Roma,un’istruttoria avanzata dal commissariato di zona e conclusa dalla Divisione Polizia Amministrativa, di 2 ...

PISTOIA - Stretta alladie comunque di bevande in vetro o lattina, divieto di consumo itinerante e limitazioni alla somministrazione: è la stretta impressa dal Comune di Pistoia con l´avvio del Pistoia ......pregiudizi di polizia ed è stato sanzionato per aver vendutooltre l'orario consentito. Anche l'altro locale era stato già sanzionato per aver violato le norme che regolano ladi ...I primi a partire oggi sono i comuni di Sondrio e Morbegno con ordinanze specifiche che vietano negli orari notturni, nelle aree pubbliche la detenzione e la vendita per asporto di bevande alcoliche i ...Bassetti: «Non capisco perché in questa regione si decida diversamente». Gismondo: «Basta mantenere le distanze» ...