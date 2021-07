Vaticano, il cardinale Becciu alla sbarra (Di sabato 3 luglio 2021) «Peculato, abuso d’ufficio, subornazione», ovvero induzione di un testimone a dichiarare il falso: sono questi i capi d’accusa per i quali il prossimo 27 luglio (data della prima udienza), in Vaticano, andrà a processo il cardinale Angelo Becciu. Si tratta di uno dei più potenti prelati della Curia romana: uomo di fiducia di papa Francesco, per sette anni numero due della Segreteria di Stato vaticana (prima con Bertone e poi con Parolin), prefetto della Congregazione per le cause dei santi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 luglio 2021) «Peculato, abuso d’ufficio, subornazione», ovvero induzione di un testimone a dichiarare il falso: sono questi i capi d’accusa per i quali il prossimo 27 luglio (data della prima udienza), in, andrà a processo ilAngelo. Si tratta di uno dei più potenti prelati della Curia romana: uomo di fiducia di papa Francesco, per sette anni numero due della Segreteria di Stato vaticana (prima con Bertone e poi con Parolin), prefetto della Congregazione per le cause dei santi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

