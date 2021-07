Vaticano, il cardinale Angelo Becciu a processo per i fondi della Segreteria di Stato (Di sabato 3 luglio 2021) Becciu è Stato rinviato a giudizio insieme ad altri nove tra prelati, finanzieri, funzionari vaticani: è il primo cardinale ad andare a processo nel Tribunale dello Stato Vaticano. Secondo l'accusa, gli imputati hanno sperperato fondi destinati dal Papa ad attività di carità Leggi su corriere (Di sabato 3 luglio 2021)rinviato a giudizio insieme ad altri nove tra prelati, finanzieri, funzionari vaticani: è il primoad andare anel Tribunale dello. Secondo l'accusa, gli imputati hanno sperperatodestinati dal Papa ad attività di carità

Advertising

fanpage : Tra gli indagati c'è anche il cardinale Angelo Becciu, che va a processo nove mesi dopo le dimissioni da prefetto d… - repubblica : ?? Immobile di Londra, il cardinale Becciu va a processo con la manager Cecilia Marogna - ilpost : Il cardinale Becciu e altre 9 persone andranno a processo in Vaticano per il caso delle sospette operazioni finanzi… - Vale339Vale : RT @claudio_2022: Acquisti di palazzi a Londra, il cardinale Becciù e altre 9 persone rinviate a giudizio per truffa, estorsione, peculato… - chilisummer : RT @ASchwibach: BREAKING - - Il presidente del tribunale vaticano sabato 3 luglio ha disposto che 10 persone, tra cui il cardinale Angelo B… -