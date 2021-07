Vaticano, il cardinale Angelo Becciu a processo per i fondi della Segreteria di Stato. Con lui altri nove (Di sabato 3 luglio 2021) Dall’ex Sostituto della Segreteria di Stato, il cardinale “dimissionato” Angelo Becciu, ai finanzieri Gianluigi Torzi e Raffaele Mincione, il Vaticano manda a processo il 27 luglio prossimo dieci tra laici ed ecclesiastici per le inchieste partite dallo scandalo del palazzo di Sloane Avenue a Londra. Rinviate a giudizio anche quattro società, una riconducibile alla “dama del cardinale”, l’imprenditrice cagliaritana Cecilia Marogna, e tre all’ex gestore delle finanze vaticane Enrico Crasso. Vaticano, citazione a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 luglio 2021) Dall’ex Sostitutodi, il“dimissionato”, ai finanzieri Gianluigi Torzi e Raffaele Mincione, ilmanda ail 27 luglio prossimo dieci tra laici ed ecclesiastici per le inchieste partite dallo scandalo del palazzo di Sloane Avenue a Londra. Rinviate a giudizio anche quattro società, una riconducibile alla “dama del”, l’imprenditrice cagliaritana Cecilia Marogna, e tre all’ex gestore delle finanze vaticane Enrico Crasso., citazione a ...

