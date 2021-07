Vaticano, fondi Segreteria di Stato: 10 a giudizio, anche Becciu | Il cardinale: 'Innocente e vittima di macchinazioni' (Di sabato 3 luglio 2021) Andranno a processo gli imputati nell'ambito della vicenda legata agli investimenti finanziari della Segreteria di Stato in Vaticano a Londra. Si tratta di 10 persone, tra cui c'è anche il cardinale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 luglio 2021) Andranno a processo gli imputati nell'ambito della vicenda legata agli investimenti finanziari delladiina Londra. Si tratta di 10 persone, tra cui c'èil...

Advertising

fanpage : Tra gli indagati c'è anche il cardinale Angelo Becciu, che va a processo nove mesi dopo le dimissioni da prefetto d… - RaiNews : Vaticano, ?fondi Segreteria di Stato: in 10 a giudizio, anche il cardinale Becciu - vaticannews_it : #25giugno “La gente ha diritto di sapere come spendiamo il denaro”. Il prefetto della Segreteria per l’Economia ill… - DomaniGiornale : Fondi della segreteria di stato del #Vaticano: il cardinale #Becciu e altri nove rinviati a giudizio. Il porporato… - PaolaTacconi : RT @RaiNews: #Vaticano, fondi della Segreteria di Stato: le tappe dell'inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio per 10 persone e 4 soc… -