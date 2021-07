Vaticano: fondi della segreteria di Stato, in 10 a giudizio, anche cardinale Becciu (Di sabato 3 luglio 2021) Con decreto in data odierna, il Presidente del Tribunale Vaticano ha disposto la citazione a giudizio degli imputati nell'ambito della vicenda legata agli investimenti finanziari della segreteria di Stato a Londra L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 3 luglio 2021) Con decreto in data odierna, il Presidente del Tribunaleha disposto la citazione adegli imputati nell'ambitovicenda legata agli investimenti finanziaridia Londra L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

fanpage : Tra gli indagati c'è anche il cardinale Angelo Becciu, che va a processo nove mesi dopo le dimissioni da prefetto d… - RaiNews : #Vaticano, fondi della Segreteria di Stato: le tappe dell'inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio per 10 pers… - RaiNews : Vaticano, ?fondi Segreteria di Stato: in 10 a giudizio, anche il cardinale Becciu - FirenzePost : Vaticano: fondi della segreteria di Stato, in 10 a giudizio, anche cardinale Becciu - tatemijes : Invece di trovare #Becciu e i mancati fondi in tendenza...aspetto da anni di vedere un processo per la scomparsa di… -