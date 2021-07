Variante Delta Italia, contagi in crescita: gli ultimi dati (Di sabato 3 luglio 2021) Variante Delta del covid in Italia, crescono i contagi e arrivano le prime stime sulla diffusione della mutazione nel nostro territorio. La nuova indagine rapida, condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler e i cui risultati sono stati diffusi ieri, parla infatti di una prevalenza al 22,7% per l’ex Variante indiana, identificata in 16 Regioni e Province autonome, con un range tra lo 0 e il 70,6%. “La crescita della prevalenza della Variante Delta è un dato atteso, ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021)del covid in, crescono ie arrivano le prime stime sulla diffusione della mutazione nel nostro territorio. La nuova indagine rapida, condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler e i cui risultati sono stati diffusi ieri, parla infatti di una prevalenza al 22,7% per l’exindiana, identificata in 16 Regioni e Province autonome, con un range tra lo 0 e il 70,6%. “Ladella prevalenza dellaè un dato atteso, ...

