Varane | il Real Madrid rifiuta i 45 milioni dello United I blancos ne vogliono 70

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Varane non rinnova col Real, può andare allo United Si apre l'ipotesi di un possibile scambio con connazionale Pogba - ansacalciosport : Varane non rinnova col Real, può andare allo United. Si apre l'ipotesi di un possibile scambio con connazionale Pog… - ilpodsport : #Calciomercato “Pogba al Real, Varane allo United: clamoroso scambio!” #ilpodsport - avespartacus : RT @sportmediaset: Juve, addio #Pogba? Il francese verso il Real, possibile scambio con Varane. #SportMediaset - 1987_Lorenza : Il Real da via Varane e Ramos ma noi teniamo i professori della difesa. -

Ultime Notizie dalla rete : Varane Real

Commenta per primo Dopo l'acquisto di Sancho, il prossimo obiettivo del Manchester United sarà Raphael. Il centrale francese è in scadenza di contratto nel 2022 con ilMadrid e al momento non ha ancora rinnovato. I Red Devils non hanno intenzione però di spendere più di 45 milioni . Per ...Il suo contratto scade nel 2022 e ilstarebbe pensando a uno scambio con. Il centrale portoghese non sembra intenzionato a rinnovare con i Blancos e per questo Florentino Perez avrebbe ...Pogba è finito nel mirino del Real Madrid (oltre all'interesse sia della Juventus che del PSG). Secondo quanto riportato da DonBalon.com, i blancos vorrebbero ...Trattativa complicata tra Real Madrid e United. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i blancos non vogliono cedere Varane a meno di 70 milioni di euro: ...