Vangelo del giorno | Giovanni 20 | 24-29 – Audio e commento Papa Francesco

(Di sabato 3 luglio 2021) Lo spunto dal Vangelo di oggi 3 Luglio 2021, Sabato: "Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!" San Tommaso Apostolo – Festa – Liturgia Propria – Anno B Dal Vangelo secondo Giovanni 20,24-29 Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù.

Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 11, ci fa sentire subito la sua voce, non proprio entusiasta. Dall'Annunciazione a Maria al "risveglio" di Gesù dopo la morte in croce, Antonio Catalano ripercorre il racconto evangelico rivisitandolo con gli occhi del meravigliato. Il santo del giorno del 3 luglio 2021 è l'apostolo San Tommaso: ecco le cose da sapere su uno delle principali figure del cristianesimo.