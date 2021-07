Valutazione di 18 milioni di euro per il nuovo obiettivo del Napoli: il nome (Di sabato 3 luglio 2021) Florian Grillitsch è il nuovo nome per il centrocampo del Napoli. Dopo i vari: Thorsby, Basic e Berge, il centrocampista austriaco dell'Hoffenheim si aggiunge alla già folta lista di nomi. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il suo contratto in scadenza nel 2022 e la sua Valutazione che si aggira intorno ai 18 milioni di euro potrebbero favorire l'esito positivo della trattativa. A ciò, aggiungiamo che il Napoli avrebbe anche la possibilità, data la prossima scadenza del contratto, di strapparlo a poche decine di milioni di ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 3 luglio 2021) Florian Grillitsch è ilper il centrocampo del. Dopo i vari: Thorsby, Basic e Berge, il centrocampista austriaco dell'Hoffenheim si aggiunge alla già folta lista di nomi. A riportarlo è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il suo contratto in scadenza nel 2022 e la suache si aggira intorno ai 18dipotrebbero favorire l'esito positivo della trattativa. A ciò, aggiungiamo che ilavrebbe anche la possibilità, data la prossima scadenza del contratto, di strapparlo a poche decine didi ...

