Valentina e Tommaso squalificati da Temptation Island: l'indiscrezione prima della seconda puntata (Di sabato 3 luglio 2021) Clamorosa indiscrezione quella che arriva dal villaggio di Temptation Island: pochi giorni dopo l'inizio dello show, la coppia formata da Valentina e Tommaso sarebbe già stata squalificata. Questo è quello che filtra attorno al programma, già al centro delle polemiche per aver "normalizzato" un comportamento geloso ed ossessivo come quello del 21ennne. Lo stesso, però, avrebbe tradito la fidanzata. Temptation Island, Tommaso ha tradito Valentina? La loro storia è stata la copertina della nuova edizione di Temptation

soulvmate : RT @themoon_Lilo: Per me ha vinto la faccia concentrata degli altri ragazzi che non capiscono cosa faccia di male Valentina e provano a non… - chiclei : Tommaso Temptation island chi è: età, cognome, altezza, Valentina e dove vive - - __ladyf : Anticipazioni Temptation Island 5/7: Tommaso geloso sarebbe andato da Valentina - luuuwww : RT @__Scaramouch: Valentina e Tommaso mentre fanno la spesa, Valentina, per sbaglio, urta una persona. Tommaso: 'AMORE, I CORPI SONO NOSTRI… - luuuwww : RT @anghxazza: tommaso quando scopre che valentina è nata nuda #TemptationIsland -