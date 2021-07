Vaccino | 300 operatori sanitari e medici fanno ricorso al Tar contro l' obbligo

Advertising

Adnkronos : #Covid, 300 sanitari ricorrono a Tar Brescia contro obbligo vaccinale. #Vaccino. - fseviareggio : RT @Adnkronos: #Covid, 300 sanitari ricorrono a Tar Brescia contro obbligo vaccinale. #Vaccino. - benjamn_boliche : RT @Adnkronos: #Covid, 300 sanitari ricorrono a Tar Brescia contro obbligo vaccinale. #Vaccino. - nunziarusso4 : RT @Adnkronos: #Covid, 300 sanitari ricorrono a Tar Brescia contro obbligo vaccinale. #Vaccino. - LordOfRings69 : RT @italianelcuore3: Vaccino obbligatorio: RICORSO al Tar di 300 MEDICI, anche di Bergamo ???? siamo proprio curiosi di vedere come farà il T… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino 300

Il Sole 24 ORE

...operatori sanitari e medici di Brescia, Cremona, Bergamo e Mantova che hanno chiesto l' annullamento dell'obbligo vaccinale . "Un medico che, ideologicamente, fa le battaglie contro il- ...e ricorsi:e di , Cremona, Bergamo e Mantova hanno presentato ricorso al Tar di Brescia chiedendo l'annullamento dell'obbligo vaccinale. Lo anticipa ' Il giornale di Brescia ' . L'udienza è prevista il 14 ...“Ai colleghi e agli operatori sanitari che hanno avviato un ricorso contro l’obbligo vaccinale al Tar di Brescia, ricordo che la Corte Costituzionale afferma che non si tratta di un obbligo, ma di un ...ROMA. Battaglia legale dei camici bianchi “no vax”. Gli operatori sanitari in Italia sono obbligati per legge a vaccinarsi, pena la sospensione ...