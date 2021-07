Advertising

TuttoH24 : La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 2 luglio, sono state effettuate 3.703 vaccinazioni.A i… - ilmessaggeroit : Vaccino, 300 operatori sanitari e medici fanno ricorso al Tar contro l'obbligo: «Battaglia democratica» - IzzoEdo : @biagiosimonetta @MMmarco0 Parliamo di 1 milione e 300 mila tamponi. Solo ieri. Non c'è paragone con alcun Stato al… - semplicesai : Mondragone, somministrate 300 dosi di vaccino nel primo circolo: grande soddisfazione - Day Italia News - Gengiskan73 : Bravi! Vaccino e tintarella l'estate è più bella -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino 300

e ricorsi:e di , Cremona, Bergamo e Mantova hanno presentato ricorso al Tar di Brescia chiedendo l'annullamento dell'obbligo vaccinale. Lo anticipa ' Il giornale di Brescia ' . L'udienza è prevista il 14 ...Appello dell'Azienda USL di Parma agli adolescenti di città e provincia: "Ragazzi, vaccinatevi". Un esercito di circa 32.700 giovani che attende la somministrazione delanti Covid. Oltre 4.ragazzi dai 12 ai 19 anni hanno già ricevuto la prima dose e più di 11.600 coloro che hanno già fissato l'appuntamento per la prima somministrazione. [?] L'articolo ...La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 2 luglio, sono state effettuate 3.703 vaccinazioni. A ieri sono 300.718 i lucani che hanno ...L’Unicef ha firmato un accordo a lungo termine con Janssen Pharmaceutica NV per la fornitura del vaccino contro il Covid-19 per conto della Covax Facility. Attraverso l’accordo di fornitura, l’Unicef, ...