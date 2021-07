Advertising

Cassuto2Clara : RT @Corriere: Ricorso al Tar di 300 medici (anche di Bergamo) contro l’obbligo di vaccinarsi - iphoneapple6S : Vaccino, 300 operatori sanitari e medici fanno ricorso al Tar contro l'obbligo: «Battaglia democratica»… - GRETA1SGARBO : RT @Corriere: Ricorso al Tar di 300 medici (anche di Bergamo) contro l’obbligo di vaccinarsi - Corriere : Ricorso al Tar di 300 medici (anche di Bergamo) contro l’obbligo di vaccinarsi - Corriere : Ricorso al Tar di 300 medici (anche di Bergamo) contro l’obbligo di vaccinarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino 300

Il ricorso 'si fonda sull'illegittimità costituzionale, sotto plurimi profili, di diritto interno e diritto europeo, di un obbligo riferito ad undi cui non è garantita né la sicurezza né l'...La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 2 luglio, sono state effettuate 3.703 vaccinazioni. A ieri sono.718 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del(54,4 per cento) e 160.939 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (29,1 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate ...ROMA. Battaglia legale dei camici bianchi “no vax”. Gli operatori sanitari in Italia sono obbligati per legge a vaccinarsi, pena la sospensione dall'incarico. La questione, tornata oggi alla ribalta c ...Ricorso al TAR di Brescia : 300 operatori sanitari e medici chiedono l'annullamento dell'obbligo vaccinale. Udienza prevista per il 14 luglio.