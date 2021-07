Vaccino: 13enne muore nel sonno 3 giorni dopo il richiamo Pfizer: choc nel Michigan. Aperta un’inchiesta (Di sabato 3 luglio 2021) Premesso che già Israele aveva denunciato la stessa ‘coincidenza’, ora anche un comitato consultivo al Cdc, ha segnalato una “probabile associazione” tra i vaccini Pfizer e Moderna, ed il rischio di miocardite negli adolescenti. Ovviamente il tutto si consuma nell’ambito di una situazione assolutamente ‘priva di letteratura’, negli stessi Usa la cosiddetta ‘sperimentazione’ dei vaccini a Mrna ha infatti riguardato appena un campione di nemmeno 3mila adolescenti. Jacob Clynickm morto nel sonno. La zia: dopo il Vaccino aveva avuto sintomi comuni a tutti Quindi fatto salvo che le cause vanno accertate attentamente, e che ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 luglio 2021) Premesso che già Israele aveva denunciato la stessa ‘coincidenza’, ora anche un comitato consultivo al Cdc, ha segnalato una “probabile associazione” tra i vaccinie Moderna, ed il rischio di miocardite negli adolescenti. Ovviamente il tutto si consuma nell’ambito di una situazione assolutamente ‘priva di letteratura’, negli stessi Usa la cosiddetta ‘sperimentazione’ dei vaccini a Mrna ha infatti riguardato appena un campione di nemmeno 3mila adolescenti. Jacob Clynickm morto nel. La zia:ilaveva avuto sintomi comuni a tutti Quindi fatto salvo che le cause vanno accertate attentamente, e che ...

Advertising

zazoomblog : Vaccino: 13enne muore nel sonno 3 giorni dopo il richiamo Pfizer: choc nel Michigan. Aperta un’inchiesta -… - italiaserait : Vaccino: 13enne muore nel sonno 3 giorni dopo il richiamo Pfizer: choc nel Michigan. Aperta un’inchiesta - DoniFaltoni : RT @angelo_ra_: #Covid, 13enne muore dopo #vaccino #Pfizer: indagini in corso. Morto dopo il VACCINO, no perchè leggo da personaggi illus… - angelo_ra_ : #Covid, 13enne muore dopo #vaccino #Pfizer: indagini in corso. Morto dopo il VACCINO, no perchè leggo da personag… - midnightsilvia : RT @Adnkronos: #Covid, 13enne muore dopo #vaccino #Pfizer: indagini in corso. -