Vaccini, quei fragili ancora fuori dal piano: 2,5 milioni di over 60 senza prima dose. E intanto le Regioni restano a secco di fiale

La campagna vaccinale italiana prosegue anche nei mesi più caldi, ma tra dosi somministrate in vacanza e opere di sensibilizzazione per i più giovani, c'è uno nodo che non si è ancora sciolto. Sono i fragili, quella stessa categoria a cui la struttura commissariale ha riconosciuto priorità assoluta fin dai primi mesi del piano e che ad oggi non risulta essere stata ancora messa in salvo dai pericoli della Covid-19. Secondo l'ultimo report del generale Figliuolo, sono 2.585.513 gli over 60 che in Italia non hanno ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino.

