Vaccini per gli under 18 slittano alla fine dell'estate: non prima del 23 agosto (Di sabato 3 luglio 2021) Bisognerà aspettare l'ultima settimana di agosto per l'avvio delle vaccinazioni agli adolescenti lombardi dai 12 e i 18 anni. La vicepresidente e assessora la Welfare Letizia Moratti ha confermato ... Leggi su leggo (Di sabato 3 luglio 2021) Bisognerà aspettare l'ultima settimana diper l'avvioe vaccinazioni agli adolescenti lombardi dai 12 e i 18 anni. La vicepresidente e assessora la Welfare Letizia Moratti ha confermato ...

