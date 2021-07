Vaccini in Puglia, 3.665.399 le dosi somministrate: pari al 91,6% (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 3.665.399 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 91.6% di quelle consegnate dal ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 3.665.399 ledi vaccino anticovidsino ad oggi in(dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Lesono il 91.6% di quelle consegnate dal ...

