Vaccini Covid, 300 sanitari ricorrono al Tar di Brescia contro l'obbligo (Di sabato 3 luglio 2021) Trecento operatori sanitari e medici di Brescia, Cremona, Bergamo e Mantova hanno presentato ricorso al Tar di Brescia chiedendo l'annullamento dell'obbligo vaccinale. L'udienza è prevista il 14 ...

