Vaccini: 2,5 milioni di over 60 in attesa della prima dose (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 2.585.513 gli over 60 che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino anti Covid. E' quanto emerge dal Report settimanale del governo sulla campagna vaccinale. La fascia di età meno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 luglio 2021) Sono 2.585.513 gli60 che non hanno ricevuto nemmeno ladi vaccino anti Covid. E' quanto emerge dal Report settimanale del gno sulla campagna vaccinale. La fascia di età meno ...

Advertising

fattoquotidiano : La beffa per il Brasile devastato dal virus è che il vaccino serva a far ingrassare le casse del governo Bolsonaro… - MediasetTgcom24 : Vaccini, ritmo record in Spagna: 1,5 milioni di dosi in 48 ore #Covid - HornbeamJoe : RT @Corvonero75: Intanto spendono milioni di euro per incentivare i medici a vaccinare(non parliamo poi di tamponi e vaccini, dei soldi per… - MediasetTgcom24 : Vaccini: 2,5 milioni di over 60 in attesa della prima dose #covid - StellaStar64 : RT @Corvonero75: Intanto spendono milioni di euro per incentivare i medici a vaccinare(non parliamo poi di tamponi e vaccini, dei soldi per… -