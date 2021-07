Vaccinazioni, Volpe: ”Boom di adesioni. Siamo tra le province con le percentuali più alte” (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Fa il punto sulla situazione delle Vaccinazioni nella provincia di Benevento il direttore dell’Asl, Gennaro Volpe, che ritiene assolutamente soddisfacenti i risultati raggiunti grazie alla “macchina organizzativa” messa in moto appena sono stati disponibili i vaccini. Solo negli ultimi 3 giorni, con l’iniziativa di aprire gli hub a tutti gli aventi diritto, residenti nella provincia e senza prenotazione, sono state somministrate 1200 prime dosi e 6500 seconde dosi di vaccino. Guardando i dati più nel dettaglio si rileva che le fasce più protette sono: quella over 70 con il 91% della popolazione che ha ricevuto almeno ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Fa il punto sulla situazione dellenella provincia di Benevento il direttore dell’Asl, Gennaro, che ritiene assolutamente soddisfacenti i risultati raggiunti grazie alla “macchina organizzativa” messa in moto appena sono stati disponibili i vaccini. Solo negli ultimi 3 giorni, con l’iniziativa di aprire gli hub a tutti gli aventi diritto, residenti nella provincia e senza prenotazione, sono state somministrate 1200 prime dosi e 6500 seconde dosi di vaccino. Guardando i dati più nel dettaglio si rileva che le fasce più protette sono: quella over 70 con il 91% della popolazione che ha ricevuto almeno ...

